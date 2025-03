Como serão as novas comportas do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre; veja imagens

Comporta 7 concretada, na Avenida Mauá, no Centro Histórico Luciano Lanes / PMPA / Divulgação

A coluna conversou nesta sexta-feira (27) com o diretor-geral adjunto do Dmae, Vicente Perrone, sobre as obras nas comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre.

Na quinta-feira (27), foram fechadas as de número 5 e 7, na Avenida Mauá. Em janeiro, a de número 3 já havia sido concretada.

A prefeitura aproveitou o contrato que já tinha com uma empresa para fazer as obras. Por isso, não houve necessidade de licitação. Mesmo que tenham se passado quase 10 meses da enchente, Perrone considera que o prazo está dentro dos padrões para o serviço público.

A próxima etapa é fechar definitivamente as comportas 8, 9, 10 e 13, que ficam embaixo da Avenida Castelo Branco. Para isso, o corpo técnico analisa propostas de três empresas que participaram da concorrência, com valor de referência de R$ 3,5 milhões. O diretor acredita que, até julho, as quatro estarão fechadas.

O Dmae também analisa propostas de empresas para a substituição de três comportas, que serão móveis: a 11 (São Pedro), a 12 (Cairú) e a 14 (Castelo Branco).

Essa última foi destruída pela enchente e foi um dos símbolos dos problemas do sistema de defesa da Capital. Inicialmente, a ideia era fechá-la em definitivo. Mas a medida gerou descontentamento na Federação de Remo do Rio Grande do Sul (Remosul), devido ao acesso aos clubes. Logo, ela será móvel.

Essas novas comportas serão maiores, mais pesadas, com um mecanismos de abertura e fechamento mais eficientes. O projeto foi feito especificamente para resolver o problema identificado em maio: a força da água na região da 14, por exemplo, é maior do que na Mauá, em razão da influência do Jacuí. Para a substituição há quadro concorrentes, com licitação com valor de referência de R$ 9 milhões.

As demais comportas serão reformadas, com melhorias no sistema de vedação. A coluna questionou sobre quando todas as comportas estarão prontas e funcionais. O órgão informou que isso depende da empresa declarada vencedora para as comportas novas. Como serão equipamentos sob medida, um dos critérios de escolha será o prazo para a entrega.

Segundo Perrone, dos 150 metros comprimento de área aberta em comportas, devem restar apenas 45 metros. A prefeitura também está consertando pequenas fissuras no Muro da Mauá. A conclusão dessa obra está prevista para o início de abril.

Como serão as novas comportas. O exemplo refere-se a 14.