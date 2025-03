Como seria a Alemanha sem os imigrantes? Hospitais divulgam campanha nas redes sociais

Desde que a Alternativa para a Alemanha (AfD) se tornou, no domingo (23), a segunda maior força política do país, com uma agenda xenófoba e extremista, ganhou força uma campanha nas redes sociais: hospitais do país mostram como seria a infraestrutura sem os trabalhadores imigrantes. Em uma das imagens, aparece a escadaria cheia de profissionais de saúde e uma pergunta: “Como seria a Alemanha sem imigrantes?”