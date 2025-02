Alto volume de imóveis à venda em leilões é sintoma da dificuldade do brasileiro em pagar financiamentos

A dificuldade dos brasileiros em pagar as parcelas de financiamentos imobiliários e dívidas com condomínio e IPTU transparecem no alto volume de imóveis à venda em leilões. A Caixa Econômica Federal, responsável por 70% dos financiamentos imobiliários do país, leiloou 51 mil unidades em 2024 — quase seis vezes mais do que o registrado pelo banco em 2022. Hoje, cerca de 26 mil imóveis estão disponíveis para oferta no site do banco, a mesma quantidade leiloada em todo ano de 2023.