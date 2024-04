As polêmicas envolvendo o empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter) e a Justiça brasileira vêm beneficiando uma outra rede social que tem funcionalidades similares às do microblog. Com os rumores de uma possível saída do X do Brasil, mais de 100 mil brasileiros criaram novos perfis nos últimos dias na rede social Bluesky. A informação foi confirmada ao Canaltech.