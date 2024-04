O representante e administrador da rede social X no Brasil, o advogado e cientista político Diego de Lima Gualda, renunciou ao cargo. É o que mostra documento da Junta Comercial do Estado de São Paulo, segundo informações do portal g1 e dos jornais Folha de S. Paulo e Estadão. A saída ocorre em meio a um cenário de críticas do dono da plataforma, Elon Musk, dirigidas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).