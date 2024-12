Oração de fim de ano

Eu quero um ano de frio na barriga, de vento na cara. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Senhor (ou o que você acredite), afasta de mim gente chata. Que o novo ano venha leve, repleto de descobertas. Pessoas negativas ao nosso redor contaminam os nossos sonhos. A chatice é algo sem cura! Só quem já tentou fazer um chato criar noção sabe o que eu estou dizendo.

Que os meses passem sem pressa. Os dias sejam saboreados de histórias boas pra lembrarmos pra sempre. Bem-vindos sejam os encontros com amigos, família, amor. Que a colheita de quem trabalha duro venha generosa.

Que o céu não nos traga medo, nem das tormentas e nem do fim. Quero escutar mais músicas, assistir artistas no palco, me emocionar ao ver arte e cultura. Que meu corpo dance sem vergonha e um sorriso se abra no meu rosto sempre que der vontade.

Eu quero um ano de frio na barriga, de vento na cara, de bolhas nos pés de tanto caminhar em busca da felicidade. Que os medos fiquem no ano velho e façam companhia pros erros do passado, pra angústia da preocupação e pra servidão dos indiferentes.

Que cada amanhecer seja celebrado e cada entardecer vivido com o amargo de um chimarrão na boca. Que os filmes escolhidos depois de vários minutos olhando o catálogo valham a pena. E também que não faltem os vinhos e nem os motivos pra comemorar.

Quero correr na rua, ver gente alegre! Quero tomar suco verde nos sábados pela manhã e encher a mesa do café com as frutas que eu mais gosto e um bom iogurte. Que eu sinta o perfume das flores e orça o canto dos passarinhos quando estiver cansado.

Espero que o ano não me atropele e a rotina não abafe minha criatividade. Quero viver as quatro estações. Ficar ardido de uma tarde de sol na beira da praia, ver os plátanos se despirem, entrar num café e tirar as luvas... Quero ler o que ainda não foi escrito e me surpreender com a bondade humana.

Quero acreditar nos outros. Quero abandonar a perfeição.

Senhor, olhe por nós e mostre o caminho da caridade. Quero dar as mãos a pessoas que tenham sonhos parecidos com os meus. Que eu chore muito de felicidade. Que meus pés pisem em lugares que eu sempre tenha imaginado estar.