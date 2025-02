Não seja imbecil nas redes (um dia alguém pode ler)

Postagens antigas feitas por Karla Sofía Gascón no Twitter arruinaram o presente glorioso dela. Nestudio / stock.adobe.com

Imagine você chegar ao topo da carreira, alcançar tudo que sempre desejou, ser indicado ao prêmio mais importante da sua profissão e, de repente, passar a ser odiado. É uma situação cinematográfica. E também é uma situação real.

A protagonista do filme mais falado no ano, a atriz espanhola Karla Sofía Gascón, é quem vive esse drama. Postagens antigas feitas por ela no Twitter arruinaram o presente glorioso de alguém que batalhou anos para chegar até aqui. Triste fim de uma carreira até então meteórica e promissora.

Nos tweets polêmicos ela chegou a criticar a própria cerimônia do Oscar de uns anos atrás, foi preconceituosa com muçulmanos e deu opiniões ácidas e atravessadas sobre outras atrizes, hoje em dia colegas de elenco.

O destino é implacável assim como as marcas digitais podem ser eternas. Escrever na internet passa a falsa sensação de estar imune ao julgamento real. É como se as pessoas assumissem outras personalidades. Sensação de terra sem lei, de algo passageiro. Mas não é.

Uma jornalista canadense, muçulmana, acabou ao acaso desenterrando a ficha corrida de Gascón. Em pouco tempo, a internet foi à loucura! Na época em que foram publicados os tweets nem viralizaram, mas o contexto mudou. A então desconhecida agora é (ou era) uma estrela mundial.

Esse episódio trágico mostra bem que nunca devemos ofender os outros pra buscar curtidas, nem querer causar impacto sendo idiota. A internet é uma realidade paralela que qualquer pessoa tem acesso. É mais fácil passar por cima de algo que aconteceu na vida real do que apagar pra sempre algo dito no calor do momento, mas publicado na rede. Basta um print e jamais vão esquecer.

Nunca devemos ofender os outros pra buscar curtidas, nem querer causar impacto sendo idiota.

À Karla, meu desejo sincero que ela se arrependa e mude. Todos tem direito de mudar, de melhorar. Mas também tenho total convicção que essa situação toda foi usada pra maquiar a transfobia de muita gente que, agora, sente coragem para criticá-la.