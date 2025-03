Viaje pelo RS

Tenho a sorte de conhecer boa parte do nosso Rio Grande do Sul . Já morei em várias cidades e em muitas outras fui a trabalho para gravar alguma reportagem. Eu gosto de conhecer cada um desses municípios porque todos tem algo especial e único .

Quando passei a apresentar o programa no estúdio fiquei com receio de deixar de ir pra estrada, mas tive uma ótima surpresa: o JA voltaria a viajar para comemorar os 50 anos do programa e foi tão legal que já é o quarto ano que o Jornal do Almoço vai de uma cidade pra outra para fazer programas especiais e, sempre, nos divertimos muito nessas viagens. O trabalho exige participar de alguns compromissos, estar bem concentrado na preparação do programa, mas sempre dá tempo de conhecer algum cantinho e reparar em coisas simples, mas que marcam a gente.