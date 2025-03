A maior fidelidade de um homem

Pra maioria dos homens o único cuidado de embelezamento habitual é o corte do cabelo ou o desenho da barba. parilov / stock.adobe.com

É sentado ali, vinte e cinco minutos toda a semana, que se faz uma das mais fiéis relações humanas dos homens. Meu cabelo cresce muito, se não cortar a cada 7 dias fica parecendo um capacete de cabelo preto e espetado sobre a minha cabeça.

Entendi isso cedo. E desde que me conheço por gente busco por profissionais que possam me atender uma vez por semana dentro do meu orçamento — digo isso por que tem lugares onde o valor de um corte passa dos 100 reais. Revelo aqui que pago 120 reais por mês (até Dezembro do ano passado era 100 pila, mas a inflação pegou forte o setor de serviços).

Estou contando essa história porque talvez nem todo mundo (principalmente as mulheres) saibam da importância que o barbeiro/cabeleireiro tem para um homem. Pra grande maioria dos indivíduos do sexo masculino o único cuidado de embelezamento habitual é o corte do cabelo ou o desenho da barba. Homens não costumam ir em clínicas de estética, manicure, fazer depilação.. enfim, não é regra — e, eu, até acho incrível os homens que frequentam esses lugares. Cuidar de si é ótimo, mas na prática a gente costuma negligenciar esses hábitos.

Resta a maior parte de nós a cadeira, quase sempre de couro preta, do barbeiro. O meu barbeiro se chama Diogo. Desde que cheguei em Porto Alegre faço as visitas semanais. Eu morava bem perto do lugar onde ele atende no bairro Menino Deus, na esquina da Getúlio com a Barbedo. Mudei de endereço 3 vezes, sempre pra lugares mais longe, mas jamais deixei de voltar ali todas as semanas. Ou, melhor, quase todas as semanas!

Nada me dói mais do que trair ele. Na pandemia senti uma falta terrível, tentei cortar por conta própria. Que desastre! Em viagens tento dar um jeito com a ajuda do meu namorado, mas não fica igual.

Não falo apenas do corte em si. Sinto uma alegria em compartilhar aqueles poucos minutos por semana com o Diogo. Já contei boa parte da minha vida pra ele, também dei alguns pitacos sobre coisas dele. É uma troca de relatos com hora marcada.

Ele é gremista então, invariavelmente, sempre discutimos algo de futebol. Ele também acompanha as notícias, tem sempre um ponto de vista interessante sobre um fato que a gente noticiou no programa. Tenho certeza que com todos os clientes essa “troca” também acontece.