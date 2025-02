O calor e a falta de empatia

Instituições de ensino apresentam infraestrutura precária de climatização. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Que semana do inferno! CRE-DO!! QUE HORROR!! QUE CALOR!! O resumo dos últimos dias é incontestável. Qualquer ser humano que saiu para a rua no início dessa semana sentiu como se o próprio corpo estivesse entrando num forno, a roupa logo grudava num suor que escorria pelas costas. Não tinha como escapar. Água gelada e sombra não adiantavam.

Ondas de calor devem ser cada vez mais frequentes. Isso está posto, as mudanças climáticas já são uma realidade. Tem como regredir? Não. A humanidade perdeu essa chance. Não tem nada que a gente possa fazer para impedir que o planeta esquente. Parte das geleiras, tanto do polo sul como do polo norte, já virou água. Precisamos, é claro, revisitar nossas atitudes e ter ainda mais consciência ambiental para não sofrer AINDA MAIS.

Não tem como fugir das consequências de décadas de degradação do planeta. Hoje pagamos a conta nossa e dos nossos antepassados. Muito tem se falado em resiliência climática, mas, e na prática, o está sendo feito? Arrisco a dizer que muito pouco.

As nossas escolas estão em fragalhos há muito tempo. Falo isso com propriedade porque sempre estudei na rede pública, em colégios onde a falta de tudo era frequente. Nunca estudei em uma sala com ar-condicionado, mas naquela época não fazia tanto calor!

Os dados são claros: apenas 27% dos colégios da rede estadual e 11% das escolas da rede municipal de Porto Alegre tem equipamentos para deixar salas de aula na temperatura ideal para aprender. É pouco, muito pouco! Nas escolas estaduais ainda há outro desafio: as fiações elétricas antigas que impedem que os equipamentos que existem sejam ligados, muitos estão instalados nas paredes e que servem só de decoração.

O que me assusta não é o atraso do estado em ter escolas modernas. Mudar a realidade de 2.320 colégios é, de fato, uma tarefa que demanda muito dinheiro e tempo. O que me preocupa é quando não enxergam a realidade. Tem quem ache que tudo está lindo, maravilhoso, funcionando bem. É até engraçado!