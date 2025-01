Conversar é bom demais! kubko / stock.adobe.com

Esses dias ganhei um livro que no nome traz o termo “conversas difíceis”. Ainda não li, mas aquele título ficou gravado na minha cabeça com um certo incômodo. Não quero tirar o mérito e nem fazer julgamento de um texto que se quer eu comecei a ler, mas gostaria hoje de compartilhar aqui o poder de uma boa conversa.

Conversar é bom demais! Se o assunto for interessante, não tem como não ficar envolvido e perder a noção do tempo. Ouvir boas histórias tem valor. Mas, ultimamente, tem tanto papo que a gente troca pela internet, em áudios intermináveis, textos longos e que ninguém tem muita paciência de ouvir ou ler. Conversa mesmo é só uma: aquela que tu tá olho no olho!

Numa mesa de bar, numa padaria, num restaurante, no elevador, na academia, no café da firma, na parada de ônibus, na cozinha da casa do amigo. Esses lugares são igrejas da amizade. É o tempo perfeito para dividir um problema, compartilhar uma angústia, ouvir um conselho e sorrir de uma lembrança em comum.

O que seria da vida se não fossem as conversas? A solidão não é ausência de companhia para fazer algo, é absolutamente a falta de uma pessoa para conversar contigo. É nessa falta de tempo dedicado às boas conversas que os consultórios de terapia estão com horários lotados (não que eu ache que a conversa substitui a terapia, ok?).

Esses dias estava lembrando da minha avó que já faleceu, mãe do meu pai. Eu não lembro exatamente de coisas que fiz com ela, mas recordo bem de alguns dizeres dela em conversas que tivemos. Se fechar os olhos consigo escutar a voz dela, com aquele jeitinho ímpar: o timbre, a pausa da respiração e a ironia que ela empregava tão bem.

Conversar exige entrega. É um ato de amor e de recíproca instantânea. A gente sabe quando o outro está prestando atenção ou não. Você doa ouvidos na mesma velocidade que abre seu coração. Uma boa conversa é capaz de substituir uma noite de sono.

Dizem que o certo na vida é casar-se com alguém com quem a gente goste de conversar. Eu acredito nisso. Os melhores amigos também são aqueles com quem mais temos sincronia de conversa.