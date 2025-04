Vento forte acompanhado de chuva intensa atinge Canoas, na Região Metropolitana

Por volta das 17h, a reportagem de Zero Hora avistou objetos como sacolas plásticas e folhas voando com intensa velocidade pelas vias da cidade em razão das rajadas.

Na Rua José Saldanha da Gama, no bairro Harmonia, o vento causou a queda de uma árvore, que acabou danificando a cerca de um estabelecimento comercial e ocupando parte da via. Apesar do transtorno, a situação não prejudicou o tráfego da região.