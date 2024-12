Ronaldinho durante gravação de seu curso online. Manual do Bruxo/Divulgação

Ronaldinho encontrou uma forma de repassar seu legado no futebol. O curso intitulado "Manual do Bruxo" promete oferecer truques do ex-jogador e insights inéditos relacionados ao jogo em um ecossistema de ensino online que irá ao ar no início de 2025. O projeto conta com passo a passo de fundamentos técnicos e visa desenvolver novos talentos para o futebol.

Quem adquirir e estiver dentro das regras do curso, poderá participar de seletivas que serão realizadas nas principais capitais do Brasil.

Com a companhia da jornalista Fernanda Gentil, o ídolo apresentará videoaulas que visam desenvolver a criatividade, a ginga e a técnica dos alunos.

O ex-jogador do Grêmio, Barcelona e Seleção Brasileira fez gravações em um estádio, em uma operação que envolveu mais de uma dezena de câmeras e cerca de 400 profissionais.

— Passei anos jogando bola e conquistando muita coisa boa. O Manual do Bruxo é um jeito que encontrei de agradecer tudo que o futebol me deu durante minha vida, que o projeto inspire a turma nova a praticar o futebol de um jeito alegre e divertido — explicou Ronaldinho.

O curso tem cinco módulos principais. Os tópicos são divididos em drible, bola parada, passe, finalização, condução, cruzamento, domínio, movimento de pescoço e dicas únicas para os jogadores do futuro. Também há uma parte que conta em detalhes a história de Ronaldinho.

Avaliações presenciais

As pessoas que comprarem o curso terão o direito de fazer as seletivas que serão realizadas nas principais capitais do Brasil. O curso online é aberto para o público em geral, mas as avaliações presenciais vão reunir meninos e meninas que tenham entre 7 e 25 anos.

A proposta é avaliar todo o passo a passo que foi disponibilizado nos módulos. As atividades serão realizadas em um formato diferente, levando em conta aspectos técnicos e testando as habilidades ensinadas previamente no curso digital.