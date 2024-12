"Nosso desafio agora é tirar esses projetos do papel", diz Melo após assinar financiamentos internacionais de R$ 3,5 bilhões para Porto Alegre

Assinatura de um dos contratos de financiamento na embaixada da França, em Brasília. César Lopes / PMPA / Divulgação

Em viagem à Brasília nesta sexta-feira (20), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, assinou financiamentos internacionais no valor de R$ 3,5 bilhões destinados a obras de recuperação e reconstrução de Porto Alegre. Os recursos serão aplicados em diferentes projetos de infraestrutura e desenvolvimento social.

Ao Gaúcha+ desta sexta-feira (20), o prefeito reforçou que o foco é a reconstrução da cidade e realização de obras emergenciais de proteção contra novas cheias. Segundo Melo, um escritório vai ser criado para cuidar exclusivamente da execução dos contratos.

— Nosso desafio agora é tirar esses projetos do papel. Para isso, vamos criar unidades de gestão com equipes técnicas especializadas, já que é inviável executar tantas obras somente com os recursos ordinários do município. Mesmo que a nossa gestão não consiga utilizar todo esse montante, estamos pavimentando o caminho para que as futuras administrações deem continuidade às obras — ressaltou Melo em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha.

As assinaturas foram realizadas presencialmente com dois dos bancos internacionais responsáveis pelos financiamentos: Agência Francesa de Desenvolvimento, na embaixada da França, e o KFW – Banco de Desenvolvimento Alemão, na embaixada da Alemanha.

— Estou saindo da Embaixada da Alemanha, onde assinei o segundo contrato de empréstimo. O primeiro foi formalizado pela manhã, na Embaixada da França. Estamos falando de um montante de R$ 3,5 bilhões provenientes desses financiamentos. Além disso, há as contrapartidas do município, que são uma exigência nesse processo — afirmou Melo.

Foram realizadas ainda assinaturas digitais com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Corporação Andina de Fomento (CAF).

— Além dessas assinaturas presenciais, também estamos celebrando mais dois empréstimos de forma digital, já que não é necessário que sejam assinados pessoalmente — completou o prefeito.

De acordo com o Melo, esses recursos serão destinados a projetos de drenagem urbana, envolvendo as regiões cortadas por arroios como o Cavalhada, Guabiroba e Moinho. Também contemplam melhorias em casas de bombas e drenagem urbana no bairro Humaitá, bem como diversas obras no Centro Histórico e Quarto Distrito. Entre elas, destacam-se intervenções no Museu de Arte de Porto Alegre e outras melhorias nas áreas de maior vulnerabilidade social, como recuperação de postos de saúde, conselhos tutelares e Centros de Referência de Assistência Social na Vila Elisabeth, na Zona Norte.

— Esses empréstimos são resultado de um trabalho de quatro anos. Além dos quatro financiamentos internacionais, temos dois contratos nacionais – um com a Caixa Econômica Federal e outro com o Banco do Brasil – que somam R$ 300 milhões e serão aplicados em obras de proteção contra cheias. Também estamos em tratativas para viabilizar recursos do PAC, anunciados pelo presidente Lula, e do Fundo de Garantia Verde — detalhou Melo.

Conforme o mandatário, uma das intervenções, no valor de R$ 162 milhões, beneficiará o 4º Distrito, incluindo melhorias na Avenida Farrapos, ruas adjacentes, microdrenagem e casas de bombas.

— Já no Centro Histórico, estamos planejando uma série de obras para recuperação de prédios históricos, alargamentos de calçadas e troca de redes subterrâneas, além de revitalização urbana de áreas como o Quadrilátero Central — emendou.

Veja a íntegra da entrevista