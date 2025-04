Empresário de Porto Alegre é nomeado Campeão de Alto Nível da COP30

Presidente Lula e o empresário Dan Ioschpe. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Natural de Porto Alegre, o empresário Dan Ioschpe foi nomeado Campeão de Alto Nível do Clima da COP30 — Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Ioschpe será responsável por apoiar a presidência da Conferência nas agendas do evento, liderando os esforços para ampliar e fortalecer as ações climáticas.

Durante seu mandato, que será de dois anos, o empresário também atuará como elo entre o setor privado e os compromissos estabelecidos pelos governos. Para essa função, ele trabalhará em parceria com Nigar Arpadarai, Campeã de Alto Nível do Clima da COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão, no ano passado.

- Espero poder apoiar a presidência da COP30 no avanço da ação climática, incluindo a transição energética, fundamental para o desenvolvimento socioeconômico ao redor do mundo e ainda mais importante para o Brasil, dado o seu potencial para a aceleração desta agenda. Sempre integrando o maior número possível de agentes da sociedade, capturando as diferentes iniciativas e oportunidades - disse durante o evento de nomeação nesta quarta-feira (2) ao lado do presidente Lula.

Ioschpe nasceu em Porto Alegre em 1965 e é formado em Comunicação Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com pós-graduação em Marketing na ESPM-SP e MBA em Tuck, no Dartmouth College, nos EUA.

Atualmente é presidente do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion e membro dos conselhos de administração da WEG, Marcopolo e Embraer. Além disso, ele é um dos vice-presidentes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e liderou o Business 20 (B20) durante a presidência brasileira do G20, em 2024.