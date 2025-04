Conversas Cruzadas: pena de 14 anos para mulher que pichou estátua do STF com batom é justa?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, que excepcionalmente será às 17h, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor da UFRGS e doutor em Direito do Estado, Marcelo Duque, e o advogado e doutor em Direito, ⁠Marcelo Lemos, para debater se a pena de 14 anos de Débora Rodrigues dos Santos, mulher que pichou estátua do STF com batom, é justa.