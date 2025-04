Nenhum de Nós: Sady Homrich, Thedy Corrêa, Carlos Stein e Veco Marques. André Ávila / Agencia RBS

Desde o ano passado, Thedy Corrêa (voz), Carlos Stein (guitarra) Veco Marques (guitarra) e Sady Homrich (bateria) sentem algo faltando no palco. Olham para o lado e há um vazio. Mesmo assim, o show tem que continuar — e se renovar.

Seguindo em frente, o Nenhum de Nós traz sua nova turnê a Porto Alegre. A banda sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna neste sábado (5), às 21h. Com o título Translúcido, o espetáculo é o primeiro que a banda elabora sem o seu tecladista e gaiteiro João Vicenti.

O instrumentista morreu em 26 de março do ano passado, aos 58 anos. Era integrante oficial do Nenhum de Nós desde 1996, mas havia entrado como músico convidado no Acústico ao Vivo, dois anos antes. Ele lutava contra um câncer no rim.

A banda já cumpria agenda sem João desde o segundo semestre de 2023, quando havia recebido o diagnóstico da doença.

"Tivemos que nos reinventar", diz Sady

A última vez que o músico subiu ao palco com o Nenhum de Nós foi em janeiro de 2024, em São Francisco de Paula, na serra gaúcha, durante o São Chico Beatle Festival. Um mês antes, participou da temporada de cinco apresentações do espetáculo Acústico 100 no Theatro São Pedro. Sady recorda:

— Foi um momento de muita dificuldade. Nos primeiros shows sem ele, precisávamos nos superar e entregar aquilo que o público conhece como Nenhum de Nós.

Thedy complementa:

— Posso dizer que no meu canto, na minha voz, nas minhas expressões e no meu jeito de circular pelo palco, a presença dele é constante. No caso, a ausência.

Sady reflete que o luto tem o seu tempo. Destaca que o público tem sido generoso em entender que o grupo está mantendo o espírito de João no palco, mesmo sem ter ali exatamente os instrumentos que ele tocava.

— É difícil olhar para o lado no palco e não ver um irmão, que trilhava junto não só a estrada da música como a da própria vida — lamenta o baterista. — Isso nos fez repensar muitas coisas. Tivemos que nos reinventar e entender que a vida é transitória. Levar em frente isso que a gente criou há 40 anos.

Nenhum de Nós apresenta a turnê "Translúcido". André Ávila / Agencia RBS

Música inédita de João e Thedy

Um ano depois da perda, a banda apresenta Translúcido, que conta com Estevão Camargo no baixo. Segundo o Thedy, o título remete a uma conjuntura de fatos com o qual a Nenhum de Nós teve que lidar em 2024. O baque foi muito forte.

— Não estávamos preparados. Então, optamos pelo caminho translúcido, em que não temos nada a esconder — explica Thedy. — A ausência, a dor, o luto, isso tudo foi assumido e compartilhado. De forma translúcida também, criamos agora a nossa nova sonoridade sem o João.

Em Translúcido, o Nenhum de Nós revisita o que já vinha apresentando na estrada, mas buscando um novo frescor. O repertório não deixa de lado clássicos como Camila, Camila; Paz e Amor; Sobre o Tempo e Você Vai Lembrar de Mim.

Há uma novidade no setlist que parte justamente da lembrança de João. Uma música inédita do instrumentista foi redescoberta pelo realizador audiovisual Claudio Verissimo, que trabalhou com o Nenhum no álbum Sempre É Hoje (2015). Intitulada Minha Casa, a canção partiu de uma letra que Thedy deu a João, que a musicou.

— Por algum motivo, Minha Casa acabou não entrando naquele disco. Não guardamos um registro dela, nem chegamos a trabalhá-la — lembra o vocalista. — Mas o Verissimo tinha o vídeo do João mostrando essa canção, voz e piano. E, nossa, a música é linda!

Seguindo na estrada

Aliás, essa faixa deverá ser gravada em breve pela banda. Está no radar do agora quarteto registrar novas canções. Porém, não se sabe ainda em qual formato: single, EP ou álbum completo. Sady brinca que "não vai ser TikTok, pelo menos".

Por enquanto, o Nenhum de Nós seguirá na estrada com Translúcido, que estreou no UCS Teatro, em Caxias do Sul, no último domingo (30). No palco, estavam montados os teclados de João, além de sua gaita. Mas aquela vaga ficou vazia.

Ao longo do show em Caxias, Thedy tocou teclado em algumas músicas e assumiu a gaita em Diga a Ela. Não há um novo integrante na função de João. O quarteto chegou à conclusão de que ele era insubstituível.

— Não adianta a gente querer encontrar um músico — pontua Sady. — Toda a história que tivemos com ele envolve muito mais do que apenas notas musicais. Não se sente falta só daquele timbre. É mais do que isso.

Nenhum de Nós em "Translúcido"