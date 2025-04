Exército inicia montagem de hospital de campanha e auxilia em ações de combate ao mosquito da dengue em Viamão

A montagem da estrutura está sendo feita pelo 3º Batalhão de Suprimento. Paulo Rocha / Agência RBS

A montagem de um hospital de campanha para reforçar o atendimento de pacientes com suspeita ou diagnosticados com dengue em Viamão começou nesta quinta-feira (3). O trabalho é realizado pelo Exército brasileiro. A montagem da estrutura está sendo feita pelo 3º Batalhão de Suprimento do Exército, de Nova Santa Rita.

Até a tarde desta quinta, Viamão registra 1.310 casos confirmados de dengue e nenhuma morte.

O hospital de campanha está sendo erguido ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A previsão é que ele esteja pronto já nesta sexta-feira (4). A data exata do início de funcionamento ainda não está confirmada. A estrutura deve ser suficiente para atendimento de 20 pacientes.

Pelas ruas

Além do hospital de campanha, o Exército também iniciou nesta quinta-feira um trabalho com agentes municipais de saúde para combate a focos do mosquito. Nesta operação, participam militares do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada, de São Leopoldo.

Durante a manhã, as equipes percorreram as ruas do bairro Parque Índio Jari, que registra um dos maiores números de focos de mosquito Aedes Aegypt. De porta em porta, agentes e soldados visitaram imóveis e deram instruções aos moradores, que apoiaram a ação.

— Temos bastante planta. Então é cuidar a água nos vasos, sempre com as tampas todas viradas, né? A água dos cachorros eu troco três vezes por dia. Tem quem não cuide, mas a gente procura pelo menos fazer a nossa parte — disse o aposentado Ricardo Fischer, um dos moradores visitados no bairro.

No dia 25 de março, a prefeitura de Viamão assinou um decreto de emergência em decorrência da explosão de casos de dengue no município.

Agentes e soldados visitaram imóveis e deram instruções aos moradores. Paulo Rocha / Agência RBS

Quatro ações conjuntas entre a prefeitura e o Exército estão previstas pelo período de um mês:

Visita de casa em casa, para ajudar na limpeza de pátios com uso de sacos de lixo

Aplicação de inseticida dentro das residências (medida que ajuda a afastar o mosquito por até seis meses)

Aplicação de inseticida em áreas externas

Circulação de carro para o fumacê, que consiste na aplicação de inseticida em um raio de até 18 metros