Sebastião Melo e vereadores eleitos na Capital são diplomados

Melo foi reeleito para mais um mandato. Renan Mattos / Agencia RBS

O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a vice-prefeita, Betina Worm, e os vereadores eleitos em outubro em Porto Alegre, foram diplomados na tarde desta quinta-feira (19) no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

Dos 35 parlamentares eleitos, apenas o vereador Márcio Bins Ely (PDT), não esteve presente. A Zero Hora, Bins Ely declarou estar fora do Brasil, mas enviou um procurador para receber o documento.

A diplomação é um ato oficial em que a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou candidata foi eleito pelo povo e está apto a tomar posse no cargo. A posse do prefeito está marcada para o dia 1º de janeiro e deve ocorrer na Usina do Gasômetro.

Sebastião Melo chegou ao prédio do MP acompanhado da esposa, Valéria Leopoldino. Antes da cerimônia, disse que irá governar para todos:

— A diplomação é o coroamento do processo democrático. Não há terceiro turno. Todos nós somos Porto Alegre — declarou Melo

— A gente começou o mandato com a pandemia e terminou com a enchente. Esperamos dias melhores — completou.

Melo irá a Brasília nesta sexta-feira (20) para assinar financiamentos, mas declarou que, no final de semana, estará trabalhando para avançar nos anúncios do secretariado.

— O acerto na escolha da gestão vai definir as entregas. Eu pretendo, no final de domingo, ou na segunda-feira, já anunciar alguns nomes a mais.

Tenente-coronel do exército e veterinária, a vice-prefeita eleita demonstrou empolgação com as novidades da participação na política:

— Está sendo muito legal. Para mim, tudo é novidade. Então tudo eu acho muito surpreendente. Estou muito empolgada, trabalhando no escritório de reconstrução — disse a vice-prefeita eleita, Betina Worm.

— Estamos tentando montar um organograma, um fluxograma de trabalho bem otimizado, vendo o que funcionou, o que não funcionou e onde tem oportunidade de melhoria — acrescentou Betina.

A enchente foi lembrada como uma das marcas do período eleitoral. Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Voltaire de Lima Moraes, as consequências da inundação foram os maiores desafios do pleito:

— Tivemos vários prédios, zonas e cartórios eleitorais atingidos, além do depósito de urnas. Nós conseguimos superar com muita força, foi uma corrente coletiva. Tivemos uma eleição muito positiva, com o menor número de ocorrências policiais e de substituição de urnas.

