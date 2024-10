A tenente-coronel Betina Worm cumpria expediente na sede do Comando Militar do Sul no final de junho quando recebeu uma mensagem da vereadora Comandante Nádia (PL) pedindo uma reunião. Em uma sala reservada do quartel, Betina reagiu com espanto quando recebeu o convite para compor a chapa pela qual Sebastião Melo (MDB) disputaria a reeleição.