Leite diz que é prematuro falar de eleição presidencial

Eduardo Leite, em entrevista à Rádio Gaúcha no final de 2024. Jefferson Botega / Agencia RBS

De volta ao Estado depois das férias no Exterior, o governador Eduardo Leite foi questionado sobre as declarações do presidente do PSDB, Marconi Perillo, de que o partido trabalha para fazer dele candidato à Presidência da República em 2026. Leite disse que é “absolutamente prematuro falar de nomes”:

— Eu insisto naquilo que é o que realmente me move. Eu estarei, em 2026, junto daqueles que querem oferecer ao Brasil uma alternativa a esta polarização que considero ruim para o país, porque ela é destrutiva. Um lado querendo destruir o outro esquecendo-se de construir um Brasil diferente.

Sobre quem vai representar esse campo na eleição é o que será discutido ao longo de 2025:

— A gente vai discutir ao longo do ano, vai identificar quem eleitoralmente melhor possa viabilizar um projeto como esse, guardada uma identidade de propósito. Como fui prefeito, governador, já estive disponível e disposto a liderar um projeto nacional, naturalmente estou também presente nesse debate para essa condição, mas é absolutamente prematuro antecipar definições.

Sobre a fusão ou incorporação, Leite confirmou que as conversas estão mais avançadas com o PSD e o MDB, e que a lógica é garantir a sobrevivência política diante de regras como cláusula de barreira, distribuição do fundo eleitoral e distribuição de tempo na propaganda de rádio e TV.