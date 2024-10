Reeleito para governar Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo tem desafios em diferentes áreas sensíveis, mas demarcou a educação como prioridade. Confirmada a vitória no domingo (27) com 61,53% dos votos válidos, Melo afirmou que pretende deixar uma marca na educação, setor em que ele mais sofreu dissabores no primeiro mandato.