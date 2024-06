A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, nesta segunda-feira (24), o projeto de lei que autoriza a prefeitura a contratar um empréstimo para construir o novo Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas. A proposta, de autoria do Executivo, prevê um crédito de até R$ 300 milhões do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).