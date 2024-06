Alagamentos Notícia

Pacientes voltam a ser atendidos na emergência do Hospital Mãe de Deus após quase dois meses

Em função do volume de água no entorno da instituição, funcionamento em diferentes áreas estava comprometido desde o dia 2 de maio. Houve a transferência de internados, com apoio do Exército. Retomada ajuda a desafogar outros hospitais da Capital

24/06/2024 - 17h53min