Emergências adultas e unidades de pronto atendimento de Porto Alegre registram mais de 160% de lotação

As emergências adultas de hospitais de Porto Alegre e unidades de pronto atendimento registram uma média de 162% de lotação na tarde desta segunda-feira (13), no primeiro dia de fechamento simultâneo de espaços no Hospital de Clínicas e São Lucas. As emergências dos dois hospitais passam por obras.

Conforme o painel da Situação das Emergências de Porto Alegre, às 15h o hospital com a maior demanda era o Instituto de Cardiologia, com superlotação de 207%. Em segundo lugar apareceu a Santa Casa, com 203% de ocupação. A unidade de pronto atendimento (UPA) Moacyr Scliar registrou 305,88% de aumento.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, a avaliação é que a ocupação geral é "tranquila", em comparação a outros meses. Procurada, a Santa Casa afirma que não observou "mudanças significativas no número de atendimentos" (leia a nota completa abaixo).

O Instituto de Cardiologia diz que ainda "não foi possível identificar um aumento na procura". Já o Grupo Hospitalar Conceição, responsável pela UPA Moacyr Scliar, afirma que registrou "impacto pois há pacientes aguardando leitos hospitalares".

Mesmo com emergências fechadas, Clínicas e São Lucas também registram ocupação. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, pacientes que precisam de acompanhamento pós-cirúrgico e pacientes oncológicos das duas instituições seguem com atendimento garantido, o que explica a demanda. Pacientes encaminhados de ambulância pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também serão recebidos durante o período.

A emergência adulta e pediátrica do Hospital de Clínicas fechou nesta segunda em razão de obras que incluem troca do piso e colocação de novos equipamentos. O espaço seguirá com restrições até 16 de março.

Já o Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está com atendimento interrompido desde o dia 2 de janeiro e tem previsão de retomada em 18 de janeiro. Dez leitos da emergência foram fechados para reforma do piso da ala do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para atenuar o problema, a Secretaria Municipal da Saúde abriu 50 leitos de retaguarda para atender casos de baixa e média complexidade no Hospital Porto Alegre. Os três pronto atendimentos de Porto Alegre (Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul), além da UPA Moacyr Scliar, estarão de sobreaviso.

Nota do Complexo Santa Casa

"Apesar da Emergência SUS da Santa Casa apresentar superlotação, fruto de uma realidade que persiste em Porto Alegre mesmo antes do fechamento temporário das emergências dos hospitais citados, ao longo dos últimos dias não observamos mudanças significativas no número de atendimentos.

Esse cenário, em parte, pode ser explicado pelo início do ano, que tradicionalmente apresenta uma demanda reduzida nos serviços de emergência. No entanto, estamos cientes de que esse volume deve aumentar nos próximos dias, especialmente à medida que a população retoma suas atividades regulares."

Lotação em instituições de saúde da Capital

Hospitais

Instituto de Cardiologia - 207,14%

Santa Casa - 203,57%

HCPA - 167,86%

Hospital Vila Nova - 165,38%

Hospital Conceição - 147,06%

São Lucas - 110,00%

Hospital Restinga - 94,44%

Unidades de Pronto Atendimento

PA Bom Jesus - 371,43%

UPA ZN - Moacyr Scliar - 305,88%

PA Lomba do Pinheiro - 250,00%

PA Cruzeiro do Sul - 211,11%

Total geral (hospitais + pronto atendimentos): 162,70%