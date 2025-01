Ambulatórios especializados em saúde da mulher no Estado vão oferecer cerca de 6,5 mil novas consultas por mês

Com o objetivo de implantar serviços especializados de referência em saúde da mulher pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o programa SERMulher deve fornecer 6,5 mil novas consultas quando os 18 ambulatórios previstos estiverem operando , conforme a Secretária adjunta de Saúde do RS, Ana Costa. O programa foi lançado em dezembro pelo governo do Estado .

De acordo com Ana, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , nesta quinta-feira (9), seis deles já foram selecionados e começarão a funcionar até março em Sapucaia do Sul, Tenente Portela, Pelotas, Bagé, Teutônia e Osório.

A quantidade de exames também será estendida para 11.610 mensais, com 645 procedimentos em cada ambulatório. Entre os serviços estão biópsias de endométrio, colo uterino e mama. As mulheres serão encaminhadas pela regulação das unidades básicas de saúde, concentrando orientações e tratamentos em um mesmo local.

— Não podemos esquecer que o Rio Grande do Sul ainda conta com muitos óbitos, muitos diagnósticos tardios nessa área e é isso que estamos tentando evitar — reforça Ana Costa.

De acordo com o Boletim Epidemiológico do Câncer de Mama no Rio Grande do Sul, publicado em outubro do ano passado, o Estado teve em 2023 5.038 casos novos, o equivalente a uma taxa de incidência de 89,53 a cada 100 mil mulheres.