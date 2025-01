"Obras necessárias", diz secretário de Saúde de Porto Alegre sobre restrições nas emergências dos hospitais de Clínicas e São Lucas

Secretário de Saúde Fernando Ritter, durante entrevista no estúdio da Rádio Gaúcha em 2023. Lauro Alves / Agencia RBS

A semana que se inicia requer atenção de quem precisar da emergência dos hospitais de Clínicas e São Lucas, em Porto Alegre. Isso porque os dois espaços estarão fechados para obras nas estruturas. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde da Capital, Fernando Ritter, em entrevista ao Gaúcha Faixa Especial.

Fechada desde o dia 2, a emergência do São Lucas deve reabrir no próximo final de semana, já que a previsão de conclusão das intervenções é 18 de janeiro. Já no Clínicas, a ala terá restrições a partir desta segunda-feira (13), e deverá permanecer dessa forma por cerca de dois meses. A escolha pelo período, segundo Ritter, é pela redução na demanda que é observada.

— Essas obras são importantes, são necessárias para a gente poder fazer uma adequação da estrutura física. Não dá para fazer isso depois de março, abril, porque começa já um período de mudança de temperatura, já começam os problemas respiratórios. A gente precisava fazer numa época do ano, e a melhor época é janeiro e fevereiro. E o Clínicas especialmente é uma obra grande que tem troca do piso, também vão botar equipamentos novos, tem equipamentos que se ligam do primeiro para o segundo andar, tem quebra de piso ali no segundo andar, tudo para que a gente possa atender mais e melhor na sequência.

Ritter lembra que, há cerca de um ano, houve um vendaval que causou destelhamento no Hospital São Lucas. Para manter o atendimento, foi feita uma adaptação provisória, mas agora é preciso concluir o trabalho de forma definitiva.

— A gente acredita que no máximo até o final de semana, o próximo, a gente vai estar com isso tudo pronto, estão com uma obra bastante adiantada. Talvez termine até antes, mas a gente sabe que essa semana é a semana mais crucial, que estarão as duas emergências fechadas. A partir de segunda-feira (dia 20) é para a do São Lucas estar já funcionando normalmente.

Para dar conta da demanda, a Secretaria da Saúde fez um reforço no atendimento de outros hospitais, e também conta com apoio do governo do Estado e de municípios da região metropolitana.

— A gente botou leitos de retaguarda no Hospital Porto Alegre, o hospital que não vinha mais prestando serviço do SUS, agora presta, então as pessoas que precisarem de leito, a gente vai deslocar dos pronto-atendimentos ou das outras emergências para o Porto Alegre. Também estamos reativando leitos ali no Hospital Santa Ana, tudo pra gente poder dar conta dessa situação. Acho que a gente vai conseguir passar bem — explica o secretário.

Além disso, em caso de necessidade, a orientação é buscar os três prontos-atendimentos de Porto Alegre (unidades do Bom Jesus, da Lomba do Pinheiro e a Cruzeiro do Sul), além da UPA Moacyr Scliar. Ainda segundo Ritter, casos de menor gravidade podem ser consultados nas unidades de saúde dos bairros.

— Pacientes que fizeram alguma cirurgia, tanto no São Lucas quanto no Clínicas, e que tiveram uma intercorrência, pode se deslocar lá (para as duas instituições) para poder fazer atendimento, assim como os pacientes oncológicos das duas instituições. Esses pacientes vinculados vão ser acolhidos mesmo com as emergências fechadas. Se preparou uma equipe para acolher os pacientes deles ou que fizeram cirurgia e que ou agudizaram ou que estão em tratamento oncológico.

Ouça a entrevista: