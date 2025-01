Detox de verão: 5 dicas para um início de ano equilibrado 

Popular suco verde é uma opção refrescante e saudável para começar o ano com equilíbrio. Rido | Adobe Stock | Divulgação

Janeiro é conhecido por oferecer uma sensação de recomeço para os adeptos das metas de início do ano. Adotar hábitos saudáveis e focar no bem-estar são resoluções comuns para começar o ciclo com mais equilíbrio. Cuidar do corpo e da mente, se alimentar melhor e praticar atividades físicas são alguns, dos tantos objetivos, que podem aparecer na lista de metas dos brasileiros.

No entanto, um estudo da Statistic Brain, indica que meta de das pessoas abandonam as metas ainda em fevereiro. Um jeito de evitar que isso aconteça é definir objetivos reais e que estejam alinhados com os seus valores pessoais. Para te ajudar nessa missão, o Rissul preparou algumas dicas que podem encaixar nos seus objetivos do ano para uma vida mais saudável.

Adote uma alimentação equilibrada

O verão pede refeições leves e refrescantes, que sejam práticas e ricas em nutrientes essenciais. Frutas, legumes, nozes e cereais integrais são itens indispensáveis para quem busca uma rotina alimentar mais equilibrada. Que tal começar incluindo saladas leves e refrescantes no seu dia? São receitas práticas e fáceis que podem grandes aliadas para uma rotina corrida.

Confira abaixo a receita do Rissul para dar ainda mais sabor as suas refeições:



Salada de frango com abacate e manga

Ingredientes:

1 peito de frango grelhado (para maior praticidade é possível comprar o frango pronto ou desfiado no Rissul);

1/2 abacate em cubos;

1/2 manga em cubos;

2 xícaras de folhas verdes (rúcula, alface ou espinafre);

1 cenoura ralada;

Suco de 1/2 limão;

2 colheres de sopa de azeite de oliva;

Sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

Prepare os ingredientes principais: Caso não use frango pronto, grelhe o peito de frango rapidamente com um fio de azeite, sal e pimenta. Deixe esfriar e corte em tiras ou desfie. Monte a salada: Em uma travessa ou prato grande, faça uma base com as folhas verdes. Adicione o frango, o abacate, a manga e a cenoura ralada por cima. Tempere: Regue a salada com o suco de limão, azeite, sal e pimenta. Misture suavemente. Sirva: A salada está pronta para ser servida em menos de 10 minutos.

Dica extra: Para um toque crocante, adicione castanhas de caju ou croutons

Aposte no óbvio: beba água!

É unânime entre os especialistas: beber água é a melhor forma de manter o corpo hidratado. Entretanto, outras bebidas também podem oferecer benefícios para o corpo — como o leite e a melancia — já que, quando utilizados em conjunto, eles têm o poder de repor os líquidos perdidos pelo organismo e manter a temperatura corporal durante o verão.

No entanto, se tratando do consumo de água, é importante alertar que não há uma resposta única quando a pergunta é “quanto eu devo consumir de água por dia?”. Isso varia de acordo com fatores fisiológicos, do clima, da atividade que se realiza e da alimentação de cada indivíduo, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Se por um lado não é possível indicar um consumo mínimo de água para manter a hidratação do corpo, em contrapartida, a OMS recomenda de forma geral ingerir 3,2 litros por pessoa, por dia, para homens, e 2,7 litros para mulheres. Sendo assim, escolha sua água com ou sem gás e mantenha a hidratação do seu corpo ao longo do dia. Aposte em estratégias para manter esse hábito em dia:

Dicas para não esquecer de beber água:



1. Carregue uma garrafinha com você;

2. Utilize aplicativos para te ajudar a lembrar de beber água;

3. Beba água antes das refeições;

4. Estabeleça metas diárias de consumo com o auxílio de um nutricionista.

Prepare sucos refrescantes

As altas temperaturas da estação tornam os sucos excelentes opções para o dia a dia, por serem ricos em vitaminas, minerais e fibras. Frutas como melancia, abacaxi e limão são as queridinhas do verão e podem ser combinadas de diferentes formas. A melancia, por exemplo, é uma das frutas típicas do verão gaúcho e pode ser facilmente encontrada nos supermercados. Inúmeros benefícios podem ser percebidos no consumo, visto que ela é composta por 90% de água , o que a torna suculenta e refrescante para o verão. Aproveite para testar a combinação de sucos desta e outras frutas durante a estação.

Transforme sucos em vitaminas

Você sabia que o leite é um importante componente para a hidratação do corpo? De acordo com um estudo da St. Andrews University, que comparou as respostas de hidratação de várias bebidas diferentes, líquidos que contenham um pouco de açúcar, gordura ou proteína podem apresentar ainda mais rapidez para a hidratação do corpo.

O motivo pelo qual o leite faz um ótimo trabalho de hidratação está associado a maneira como nossos corpos respondem às bebidas, segundo Ronald Maughan, o professor e pesquisador da St. Andrews Medical School e responsável pelo estudo. Segundo ele, o volume consumido determina o quanto o seu corpo irá absorver de nutrientes; quanto mais você bebe, mais rápido a bebida sai do estômago e é absorvida pela corrente sanguínea, capaz de diluir os fluidos corporais e hidratá-lo.Por isso, ao adicionar a bebida aos sucos, você pode criar uma vitamina refrescante e nutritiva.

Pratique exercícios ao ar livre

O filósofo e ensaísta sul-coreano Byung-Chul Han diz que os rituais “transformam o estar no mundo em um estar em casa”. Que tal aproveitar o início do ano para criar novos rituais? Atividades como corrida, caminhada, ioga ou ciclismo são ótimas formas de cuidar do corpo, relaxar a mente e se conectar com a natureza.

Atividades como corrida e caminhada ajudam a melhorar o sistema cardiovascular, aumentam a capacidade respiratória e promovem a liberação de endorfina, o hormônio do bem-estar. Já a ioga, ao ser praticada ao ar livre, potencializa o relaxamento, alivia o estresse e favorece a concentração, conforme especialistas. Todas essas atividades oferecem benefícios para o corpo e para a mente, além de serem excelentes formas de socializar e aproveitar o clima ensolarado.