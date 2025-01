Coalizão de centro-direita formará governo na Irlanda

As negociações para formar o novo governo irlandês foram concluídas, informaram representantes dos partidos nesta quarta-feira (15), e espera-se o anúncio nos próximos dias de uma coalizão tripartite dominada pelos dois partidos de centro-direita que estavam no poder.

O partido de centro-direita Fianna Fail venceu as eleições gerais de 29 de novembro com 48 cadeiras, à frente da legenda nacionalista de esquerda Sinn Fein (39) e do Fine Gael (centro-direita, 38).