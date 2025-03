Foguete alemão, primeiro lançamento orbital da Europa continental, cai em 18 segundos

O primeiro foguete orbital lançado da Europa continental caiu no domingo depois de apenas meio minuto de voo da base espacial norueguesa de Andøya, no Ártico. O foguete Spectrum, uma nave de dois estágios desenvolvida pela empresa alemã Isar Aerospace, começou a oscilar após a decolagem, girou e caiu, conforme imagens ao vivo exibidas no YouTube.

De acordo com a Isar Aerospace, o foguete caiu na água e "a plataforma de lançamento parece estar intacta". A Andøya Space, empresa estatal norueguesa que opera o espaçoporto de Andøya, próximo ao arquipélago de Lofoten, anunciou que havia implementado um "plano de crise" após o "incidente". Nenhum dano humano ou material foi registrado após a queda do foguete, informou a polícia regional.

Um foguete orbital é um lançador capaz de colocar cargas úteis na órbita da Terra ou além dela. Antes da decolagem, que foi adiada várias vezes devido às condições climáticas, a Isar Aerospace disse que tinha pouca esperança de alcançar a órbita em sua primeira tentativa. "Nosso primeiro voo de teste atendeu a todas as nossas expectativas e foi um grande sucesso. Tivemos uma decolagem perfeita, voamos por 30 segundos e conseguimos até mesmo validar nosso sistema de interrupção de voo", disse Daniel Metzler, cofundador e diretor da jovem empresa alemã.

Dois outros foguetes Spectrum já estão em produção, segundo um comunicado da empresa. O Spectrum, com 28 metros de altura por dois metros de diâmetro e capaz de transportar uma tonelada em órbita baixa, fez seu primeiro teste sem carga útil. "Hoje é um dia importante para os voos espaciais alemães e europeus", reagiu o Ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck. "A Isar Aerospace pode e fará uma contribuição decisiva para garantir o acesso independente da Europa ao espaço", acrescentou. Em 2023, houve uma primeira tentativa de voo orbital do Reino Unido pela Virgin Orbit. A empresa do bilionário Richard Branson usou um Boeing 747 para o lançamento, que fracassou e a empresa foi à falência.

O espaço aparece com destaque no relatório Draghi, publicado no ano passado, sobre a competitividade da União Europeia. Privada do acesso aos cosmódromos e lançadores russos devido às sérias tensões com Moscou, a Europa foi afetada por atrasos no desenvolvimento do foguete Ariane 6 e pela suspensão do lançador Vega-C após um acidente. Ela só recuperou sua soberania espacial em 6 de março, com o primeiro voo comercial de um Ariane 6 de Kourou, na Guiana Francesa, após vários meses sem acesso independente ao espaço.

A Isar Aerospace, fundada em 2018 em Munique, é uma das empresas emergentes da nova economia espacial ("New Space"), que se refere a pequenas empresas privadas que se lançam ao espaço ao lado de pesos pesados institucionais, como a Arianespace. Em comparação com os EUA, que têm grandes empresas como a SpaceX de Elon Musk e a Blue Origin de Jeff Bezos, o movimento New Space está apenas em sua infância na Europa. Além da Isar Aerospace, a alemã Rocket Factory Augsburg (RFA) e HyImpulse, da Alemanha, Latitude e MaiaSpace da França (uma subsidiária do Arianegroup) e PLD Space da Espanha estão competindo para se estabelecer no setor de plataformas de lançamento europeu.