A Secretaria Estadual de Saúde (SES/RS) informou que até o dia 5 de julho repassará aos municípios os valores para a compra de equipamentos e mobiliários para estabelecimentos de saúde. A iniciativa busca ajudar serviços municipais de saúde a retomar o funcionamento após a enchente. A expectativa da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) é que as administrações locais recebam os recursos ainda na próxima semana.