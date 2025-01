Calendário de eventos dos 150 anos da imigração italiana prevê exposições, espetáculos teatrais e seminários

Evento teve a presença do vice-governador, Gabriel Souza (MDB). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um calendário com diversos eventos para celebrar os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos no Rio Grande do Sul foi lançado nesta quinta-feira (16) pelo governo do Estado, em Bento Gonçalves. O evento, realizado na área externa de um restaurante no Vale dos Vinhedos, contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza (MDB), além de secretários estaduais e prefeitos da região.

A programação prevê 58 atividades, entre palestras, exposições e espetáculos teatrais ao longo de todo o ano que buscam valorizar as tradições, a cultura e a história dos primeiros imigrantes que saíram da Itália em 1875 e contribuíram para o desenvolvimento do estado.

Uma das primeiras ações do calendário é a abertura oficial da colheita da uva, que também será realizada nesta quinta-feira, em Bento Gonçalves. O Bento em Vindima, programação voltada ao enoturismo na cidade, também integra o calendário.

Em Caxias do Sul, a Festa das Colheitas, que começa em março, vai celebrar a data. A Wine South America 2025, que reúne expositores nacionais e internacionais de vinho em Bento Gonçalves, e a Expointer, em Esteio, realizarão ações alusivas à comemoração.

Ações foram divulgadas em um evento no Vale dos Vinhedos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na cultura, em março, está prevista a pintura de um mural temático em Bento Gonçalves. O muro de um supermercado será pintado por artistas do município, que retratarão cenas de imigrantes italianos. O local foi escolhido por sua visibilidade e grande circulação de pessoas, já que é o principal acesso de quem chega a Bento Gonçalves e também por estar nas proximidades do marco inicial da imigração italiana na cidade: a Praça das Rosas/Igreja Cristo Rei.

Em 27 de março, desta vez em Porto Alegre, está prevista a inauguração do novo teatro italiano, nomeado teatro Simões Lopes Neto. Com a entrega, o governo gaúcho conclui as obras do complexo cultural anexo ao Theatro São Pedro, após 22 anos do início de sua construção. A apresentação escolhida para a inauguração foi a estreia da Ópera Turandot, de Giacomo Puccini, com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e Orquestra Theatro São Pedro.

Em maio, no mês da imigração italiana, estão previstos filós, missas, seminários. O objetivo das festividades é incentivar ações nas regiões de origem italiana, consolidando uma agenda festiva no Rio Grande do Sul, onde mais de 4 milhões de gaúchos têm ascendência italiana.

— Todo gaúcho tem um pouco da cultura, da gastronomia e do trabalho do povo italiano que chegou aqui há 150 anos. É uma comemoração importante pra registrar o papel dos imigrantes na construção do Estado. Queremos que o ano inteiro seja dedicado às festividades, que mexem com o turismo, com a história, e que mais pessoas conheçam as belezas da Serra, onde se destacam vinhos e espumantes que ganham o mundo — destacou o vice-governador.

O evento teve ainda o lançamento de um selo comemorativo. O número 150 está entrelaçado e com as cores verde, branco e vermelho, representando a bandeira da Itália e o slogan Nossa história é feita de futuros.

Projeto está espalhado em diferentes cidades da Serra. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Pipas pela região

O lançamento da programação foi feita junto com a abertura da Rota Pipa Parede 2025, uma exposição de arte ao ar livre com pinturas de artistas da região realizadas em barricas de vinho. As pipas estão expostas em 10 cidades da região (Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Pinto Bandeira, Caxias do Sul, São Francisco de Paula, Monte Belo do Sul, Gramado, Canela e Flores da Cunha), ajudando a criar um circuito.

A escolha pelas pipas foi pela relação da uva e do vinho com a região serrana e com a imigração italiana. A inspiração veio de exposições fora do Brasil, principalmente em Mendoza, na Argentina, região conhecida pela vitivinicultura.

A exposição comemora 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Por isso, os artistas convidados foram provocados a pintar as pipas com elementos que, na visão de cada um, representassem a imigração.

Eventos dos 150 anos

Janeiro

17/01 - Festival Bento em Vindima (Bento Gonçalves)

25/01 - Paleta Atlântida (Xangri-lá)

Março

07/03 - Festa das Colheitas (Caxias do Sul)

09/03 - Festival do Suco de Uva (Bento Gonçalves)

14/03 - Apresentação do Mural Temático 150 Anos da Imigração Italiana no RS (Bento Gonçalves)

17/03 - Italian Design Day 2025 (Caxias do Sul)

Abril

12/04 - Homens na Cozinha, edição alusiva aos 150 anos da imigração italiana (Caxias do Sul)

12/04 - Festival Despertar do Vale (Bento Gonçalves)

Maio

06/05 - Wine South America 2025 (Bento Gonçalves)

06/05 - Abertura da exposição Andiamo Via, do cartunista Iotti (Porto Alegre)

20/05 - Immigrazione 360° - Seminário Internacional e Mostra Imersiva (Porto Alegre e Bento Gonçalves)

25/05 - Espetáculo teatral Miseri Coloni dá Voz ao Silêncio (Porto Alegre)

Junho

16/06 a 20/06 - Seminário Caxias do Sul: 150 anos de Imigração Italiana e 135 anos de Emancipação (Caxias do Sul)

Agosto