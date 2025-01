Temperatura pode passar dos 30ºC no final de semana em Caxias do Sul

Temperaturas podem chegar aos 31ºC neste sábado (18) em Caxias. Bruno Todeschini / Agencia RBS

São os ventos fortes nos altos níveis da atmosfera que impedem a chegada do ar frio, de origem polar, e que aumentam a temperatura de todo o Estado já a partir desta quinta-feira (16).

Leia Mais Emergência climática será tema de conferência em Bento Gonçalves no dia 29

De acordo com os meteorologistas da Climatempo, a bolha de ar quente que já se estabelece sobre a região Sul do Brasil deve permanecer até as últimas horas de sábado (18). No domingo, as previsões indicam a entrada de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, o que irá interromper o período de calor intenso.

Na Serra, e durante o final de semana, os termômetros podem passar dos 30ºC em Caxias do Sul e Bento Gonçalves. O sol estará entre nuvens e chuvas passageiras, típicas do período, podem ocorrer, principalmente aos finais de tarde.

Caso se confirmem, as altas temperaturas do final de semana repetirão um cenário visto apenas no primeiro dia do ano, quando, segundo dados do Inmet, fez 31ºC em Caxias do Sul. Em Bento, o índice foi atingido, além do dia 1°, também na última terça-feira (14).

De acordo com o meteorologista Vitor Takao, depois de desacelerar no início da próxima semana, a onda de calor pode retornar ao Estado no mês que vem:

— Principalmente a partir de fevereiro haverá condições para novos episódios. Ainda é incerto se na primeira ou segunda quinzena, mas a tendência é que volte a ocorrer.