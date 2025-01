Gerdau 124 anos: protagonismo na reconstrução do Rio Grande do Sul

A história da Gerdau, que sempre teve seu estado natal como um de seus principais polos de desenvolvimento, é repleta de exemplos de retribuição e o ano de 2024 trouxe um dos maiores desafios da história do Rio Grande do Sul , com a maior enchente registrada desde 1941.

Em um momento em que a companhia se preparava para seguir seus planos de crescimento, com amplo suporte de suas duas unidades produtoras de aço no Estado — a Riograndense e a de Charqueadas —, o cenário local mudou drasticamente. Nesse contexto, a empresa reafirmou seu compromisso eterno de ser um agente transformador, buscando impactar positivamente as regiões onde atua.

Com a superação do cenário emergencial, foi possível iniciar o processo de reconstrução das cidades e do Estado. Nos meses subsequentes, a Gerdau desempenhou um papel fundamental, estabelecendo parcerias e realizando diversas ações, como a criação do fundo filantrópico RegeneraRS com a Vale, e de um fundo voltado para habitação em parceria com a Gerando Falcões, além de doações feitas pelo Instituto Helda Gerdau, entre outras iniciativas. Até o momento, a empresa já destinou mais de R$ 50 milhões para ajudar na reconstrução do estado.