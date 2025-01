Bills x Ravens: horário, onde assistir e o que esperar do jogo de playoffs da NFL

Fotos de Elsa e Al Bello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Josh Allen (E) e Lamar Jackson (D) serão os protagonistas do duelo.

O confronto entre Buffalo Bills x Baltimore Ravens, pelo Divisional Round dos playoffs da NFL, será disputado neste domingo (19), às 20h30min . O duelo ocorre no Highmark Stadium, em Buffalo, nos Estados Unidos.

O que esperar de Bills x Ravens

Tanto Josh Allen quanto Lamar Jackson jogaram muito bem nesta temporada regular e são os principais candidatos ao prêmio de MVP . Porém, as atuações em playoffs no passado diferem os dois.

O quarterback dos Bills, por exemplo, sempre atuou em alto nível no momento mais importante da temporada e já venceu uma vez o adversário. Apesar de nunca ter chegado ao Super Bowl, a culpa por isso não recaiu em seus ombros.

Por outro lado, Lamar Jackson tem um retrospecto ruim, principalmente quando o adversário é forte. Mesmo com dois prêmios de MVP, as atuações nos playoffs fazem com que todos duvidem da sua capacidade de decisão.