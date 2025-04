Justiça torna réus companheira e enteado de homem que teve corpo esquartejado e colocado em freezer em Quintão

Corpo foi encontrado em um freezer na casa onde vítima morava em Quintão. Polícia Civil / Divulgação

A Justiça gaúcha aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) contra a companheira e o enteado de Milton Prestes da Silva, 55 anos. Com a decisão, mãe e filho passam a ser réus na ação penal que apura a morte do homem.

Silva teve o corpo esquartejado, carbonizado e colocado em um freezer em balneário Quintão, no município de Palmares do Sul, no litoral norte do Estado. O assassinato ocorreu em 27 de fevereiro, contudo, o corpo da vítima foi encontrado somente no dia 4 de março.

A denúncia foi aceita pelo juiz Rogério Kotlinsky Renner, de Palmares do Sul. Na mesma decisão, ele deferiu o pedido de conversão da prisão temporária de Ana Alice da Rocha, 48 anos, a então companheira da vítima, em preventiva. Já o filho dela, de 24 anos e que não teve o nome divulgado, teve a prisão mantida.

A denúncia

A denúncia foi encaminhada pelo Ministério Público no domingo (30). No dia seguinte, foi recebida e aceita pelo magistrado.

A dupla foi denunciada por homicídio qualificado por motivo torpe em razão de desavenças envolvendo questões patrimoniais. Também por dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi morta na própria casa, com golpes de arma branca.

Homicídio aconteceu em uma casa de Quintão, distrito de Palmares do Sul, no Litoral Norte. Polícia Civil / Divulgação

Segundo as autoridades, os autores do crime se prevaleceram de relações domésticas, de coabitação e hospitalidade para praticar o homicídio.

Ambos também foram denunciados por ocultação de cadáver, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime, e fraude processual, uma vez que alteraram o local do assassinato e usaram o cartão e o automóvel da vítima na fuga.

O crime

Milton Prestes da Silva estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro. Seu sumiço causou preocupação e levou dois familiares até a casa da vítima, na Rua Visconde de São Leopoldo. Lá, o corpo foi localizado dentro de um freezer.

A última vez em que Milton foi visto com vida havia sido na quinta-feira, 27 de fevereiro, mesmo dia no qual a polícia acredita que tenha acontecido a morte.

A prisão temporária da suspeita aconteceu em Torres, após a ela se apresentar na delegacia da cidade. Polícia Civil / Divulgação

Ao ser questionada pelos familiares sobre o paradeiro da vítima, Ana Alice teria aparentado nervosismo e fugido, conforme relato dos parentes à polícia. O fato levantou suspeita sobre a sua participação no crime.

A mulher deixou a casa no veículo dela, um Gol branco, que foi encontrado abandonado numa estrada de areia, nas proximidades da Lagoa do Quintão. O veículo tinha placas de Campo Bom, município onde o casal teria morado antes de residir no Litoral.