NFL: Bills confirmam favoritismo e eliminam Broncos nos playoffs

Josh Allen comandou ataque dos Bills na classificação às semifinais de conferência. Timothy Ludwig / AFP

Deu a lógica: o Buffallo Bills confimou o favoritismo na primeira rodada dos playoffs da NFL e venceu o Denver Broncos por 31 a 7 na tarde deste domingo (12), no Highmark Stadium, em Buffalo. O time contou com brilho do quarterback Josh Allen, forte candidato a MVP na temporada regular, para vencer.

Na semana que vem, o time fará um grande duelo diante do Baltimore Ravens, na semifinal da Conferência Americana. A partida vai colocar frente a frente dois dos maiores quarterbacks da NFL na atualidade, com Allen contra Lamar Jackson.

Mas foi com direito a um susto inicial. Ainda no primeiro quarto, o quarterback dos Broncos, Bo Nix, encontrou Troy Franklin em passe longo para abrir 7 a 0.

Logo depois, o Bills encontrou seu ritmo sob o comando de Josh Allen. Primeiro com um field goal e depois com um touchdown, os donos da casa foram ao intervalo vencendo pelo placar de 10 a 7.

O show mesmo veio no segundo tempo. Depois de outro field goal, com vantagem já ampliada, ele sobreviveu à pressão e achou um ótimo passe de 24 jardas no fundo da endoze para Ty Johnson fazer uma recepção difícil, com a marcação muito bem encaixada, e chegar a 21 a 7 com a conversão de dois pontos.