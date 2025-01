Rodovias da Serra vão ganhar 17 novos pardais e lombadas eletrônicas; confira os pontos

A Concessionária da Serra Gaúcha (CSG) confirmou nesta quinta-feira (16) a instalação de 10 novos pontos de controle eletrônico de velocidade nas rodovias que ela administra na Serra. Além disso, haverá a atualização de equipamentos já existentes (na Curva da Morte) e a implantação em três pontos no Vale do Caí, gerando um total de 15 locais que contarão com radares ou redutores eletrônicos.

Radares

Lombadas eletrônicas

Além disso, passarão por atualização as duas lombadas eletrônicas já existentes nas proximidades da Curva da Morte, em Farroupilha, no km 46, e que têm limite de velocidade de 50km/h. No Vale do Caí serão mais três pontos de controladores: no km 10 da RS-122 (São Sebastião do Caí); no km 7 da RS-240 (Portão); e no km 1 da RS-287 (Montenegro).