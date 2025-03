Nomeado para outro cargo durante férias, secretário afirma que dias de ausência serão descontados de salário

O Diário Oficial do Município de Caxias do Sul trouxe na última quinta-feira (27) duas portarias assinadas pelo prefeito Adiló Didomenico. A primeira, de número 186.505, trazia a exoneração do secretário Municipal do Urbanismo Adriano Bressan, a contar a partir do dia 18 de fevereiro. Logo abaixo, a Portaria 186.506 trazia a nomeação dele para o cargo de secretário-adjunto da mesma pasta, com remuneração de 90% do subsídio do titular, também a partir do dia 18.