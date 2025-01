Programação dos 12 anos da tragédia da Boate Kiss terá caminhada e orações em Santa Maria

Estão previstas ações de vigília, caminhada e orações, entre a noite do domingo (26) e a segunda-feira. Germano Roratto, Jefferson Botega, Renan Matos / Agência RBS / Ronald Mendes/ Especial

No próximo dia 27 de janeiro, a maior tragédia do Rio Grande do Sul completa 12 anos. O Coletivo Kiss: Que Não Se Repita e a Associação de Familiares e Vítimas da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) irão divulgar, neste fim de semana, a programação que irá marcar as homenagens para as 242 vítimas.

Conforme Flávio Silva, presidente da AVTSM, já estão previstas ações de vigília, caminhada e orações, entre a noite do domingo (26) e a segunda-feira.

— Terá uma concentração na tenda da vigília e depois um deslocamento até a frente do terreno da Kiss, onde vai ter algumas atividades. No dia 27 também tem ações na praça.

Memorial

O local onde funcionava a boate Kiss agora está em obras. Está sendo construído um memorial em homenagem às vítimas. A expectativa é que, nos tapumes da obra, sejam feitas intervenções.

O Coletivo Kiss: Que Não Se Repita, começa nesta sexta-feira uma exposição na Câmara de Vereadores de Santa Maria, com a temática da ausência, resiliência e indiferença social. Conforme André Polga, organizador da exposição, o objetivo é conectar o público com as histórias:

— A exposição narra duas histórias: de sobreviventes do incêndio e de familiares de vítimas e também de amigos. São duas histórias distintas de funcionários da boate, de organizadores da festa da "Agromerados" e quem for vai encontrar uma conexão emocional com essas fotos, vai encontrar a narrativa dessas pessoas junto com essas fotos para tentar entender qual é a história dessas pessoas, como que elas têm enfrentado o acontecido nesses 12 anos. Então é uma conexão do público com essas histórias— declara.

A exposição Sobrevivi para Contar é gratuita e aberta ao público, e estará disponível até a sexta-feira (24). No dia 27, ela estará na Praça Saldanha Marinho e, depois disso, será levada para Porto Alegre.

Congresso sobre pessoas queimadas