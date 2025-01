Conversas Cruzadas: Inter x México terá cerveja no estádio, mas venda deveria ser liberada em jogos oficiais?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, e o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado (MPRS), Rodrigo Brandalise, para debater se deveria ser liberada a venda de cerveja nos estádios no Rio Grande do Sul em competições oficiais.