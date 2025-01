Iniciativas práticas de sustentabilidade em empresas promovem educação ambiental de colaboradores e comunidades 

A enchente que devastou o Rio Grande do Sul em maio passado evidenciou a necessidade da disseminação de iniciativas sustentáveis que contribuam para a preservação do planeta e para gerar maior consciência ambiental. Com a realização de ações práticas, empresas de diferentes segmentos têm fomentado esta compreensão, em âmbito interno e nas comunidades onde estão inseridas.

As empresas, principalmente de maior porte, têm a capacidade de incentivar, com distintas atividades, novas ações de preservação ambiental. Muitas vezes, enquanto já colhem resultados, também transmitem conhecimento para consolidar e aumentar esses ganhos.

O professor Luis Felipe Machado do Nascimento, que ministra disciplinas de gestão socioambiental nos cursos de Administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aponta que cresceu de forma significativa o número de empresas que buscam aliar práticas de sustentabilidade a sua atuação comercial regular.

— Pesquiso e dou aulas sobre esse tema desde 1997, e é notório como a compreensão dos alunos e do mercado mudou. Naquela época, quando se falava em ações de sustentabilidade, o que se ouvia eram questionamentos sobre custos adicionais e impacto na competitividade, mas hoje, pela urgência e centralidade da pauta climática, o entendimento é no sentido de que as empresas têm que priorizar essas ações, internamente e ao seu redor — afirma.

Como possibilidade de ação, o professor aponta que as empresas podem utilizar sua expertise principal para realizar atividades que tragam benefícios ambientais e sociais. Um exemplo é o programa Vem com a Gente, desenvolvido pela Corsan.

Premiado em 2023 na certificação "Guardiões pela Água", promovido pelo Pacto Global da ONU no Brasil, o projeto proporciona a ida de técnicos da empresa para orientação e realização de serviços de saneamento a famílias em comunidades vulneráveis, regularizando o abastecimento de água e promovendo seu uso consciente.

— Primeiro, você leva dignidade para as pessoas com a regularização do serviço. Há também ganhos ambientais muito grandes relacionados ao uso consciente da água. Por exemplo, com a instalação do hidrômetro, você consegue medir para gerenciar melhor o consumo, e o programa favorece esse processo educativo, com orientações às famílias sobre a importância do uso adequado da água — reforça Luiz Nóbrega, diretor comercial da Corsan.

O Vem com a Gente também é realizado em Manaus e no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a Corsan desenvolve o programa em Alvorada desde fevereiro de 2024, já tendo atendido com os seus serviços cerca de 32 mil moradores dos bairros Umbu e Industrial, com expectativa de que sejam beneficiadas 245 mil pessoas nos 11 bairros do município em que o programa prevê atuar.

Capacitação de colaboradores e integração com universidades

Centenária empresa de Santa Cruz do Sul, a Mercur, atuante nas áreas da Educação e da Saúde, é reconhecida no mercado pela prioridade que dá a ações sustentáveis. Em 2025, a empresa completará uma década como carbono neutro, além de realizar atividades como utilizar cerca de 40% de matérias-primas renováveis em sua produção e investir R$ 4 milhões em uma usina de energia solar que já gera 53% da energia que utiliza.

— A Mercur sempre foi preocupada com o meio ambiente, mas viemos atuar de forma mais concisa nesse tema em 2008, a partir de cursos sobre responsabilidade e gestão que vínhamos fazendo. Nossa atuação se tornou progressivamente mais sustentável, com metas e planos de ações concretas para continuarmos evoluindo a cada ano — destaca Jorge Hoelzel Neto, facilitador de direção e acionista da terceira geração da Mercur.

Para reforçar esta cultura, cada novo contratado passa por uma imersão de três dias para aprender os valores da empresa, incluindo sua vocação para a sustentabilidade. Apresentações sobre as ações socioambientais da empresa são realizadas ao longo do ano, assim como cursos, workshops e palestras sobre temas relacionados à preservação ambiental, manejo de resíduos, eficiência energética e outros assuntos.

Também pelo reconhecimento de suas práticas sustentáveis, a Mercur é objeto de estudo em diversos cursos de gestão ambiental, como as ministradas pelo professor Luis Felipe na UFRGS. O docente, inclusive, leva com frequência seus estudantes a visitas e atividades educativas na empresa.