A vitória do Inter sobre o São José constrangedora

Ao vencer o São José, vieram os três pontos e a liderança do grupo consolidada ao Inter. Mas o futebol do Colorado foi muito ruim .

O Zeca jogou com 10 jogadores a partir dos 14 minutos do primeiro tempo. O futebol burocrático do Inter quase levou o clube ao vexame. Foi o pior jogo do Colorado nesta temporada, que ainda se inicia.