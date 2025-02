O pacotão que pode elevar a qualidade do elenco gremista

Treinador do Grêmio receberá os reforços que pede.

A direção do Grêmio deve apresentar cinco jogadores esta semana . A categoria deles não conhecemos por inteiro. O CCD acha que quatro serão titulares . Se isto acontecer, a qualidade do time poderá se transformar para melhor.

Como está neste momento é muita precariedade. Há zagueiros e laterais que não jogam bem. No meio de campo a solução deve ser Cuéllar, quando estiver com boa forma física. No ataque, só o centroavante Braithwaite consegue dar boa resposta.