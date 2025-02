Roger tem uma alternativa interessante no elenco para resolver o problema da lateral

Ronaldo foi contratado no início da temporada. Inter, Divulgação

Fiquei muito bem impressionado com o jogador Ronaldo. Ele foi indicado por Roger Machado e contratado. Formado no Palmeiras, já foi comandado pelo técnico colorado.

É um bom marcador e muito habilidoso com a bola no pé. Acho que Roger poderia repetir a exitosa experiência feita no ano passado com Bruno Gomes. Deu muito certo. E não sei se os dirigentes colorados irão encontrar um lateral de qualidade.

Acho que cai de maduro esta ideia para os colorados. Bruno Gomes provou que é possível. No passado, isso deu com Luiz Carlos Winck que saiu do meio-campo para chegar à Seleção Brasileira como grande lateral.

Thiago Maia

Neymar está insistindo pela presença de Thiago Maia no Santos. O craque está dando as cartas no clube paulista. Thiago ficou muito interessado em jogar com seu amigo, acreditando que o time santista terá grande qualidade.