"Falaram que estou forçando minha saída, é tudo mentira", diz Vitão sobre oferta do Flamengo

Vitão foi titular em todos os jogos do Inter no Gauchão 2025.

— Sobre essas notícias, eu também estou vendo. Sei o mesmo que vocês. Eu tenho contrato com o Inter e não é novidade pra ninguém que eu sou feliz aqui. Deus sabe de todas as coisas. O que tiver que acontecer, estou preparado — afirmou.

Ao mesmo tempo que não negou a chance de deixar o Inter, Vitão garantiu que está feliz no clube.

O Inter volta a campo no domingo (2), às 20h30min. O adversário será o Avenida, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.