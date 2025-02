O zagueiro que pode fazer história no Inter

Jovem de 20 anos teve atuação de veterano no Gre-Nal 444.

Victor Gabriel é um achado . Em época na qual há dificuldade em se encontrar bons zagueiros para contratação, este jogador caiu como uma luva no grupo colorado .

Mercado está afastado e talvez nem consiga atuar novamente . Um veterano parado por um ano dificilmente volta ao nível anterior. Rogel e Sampaio são jogadores médios . Serão bons reservas ao longo do ano.

Ao lado de Vitão, Victor Gabriel pode fazer história no Inter . Jogou o Gre-Nal como se fosse um veterano . Quase marcou um gol. Quando teve a chance, saiu jogando com desenvoltura. O Colorado encontrou um zagueiro que encanta a todos nos seus jogos .

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.