Ações sustentáveis da iniciativa privada fomentam a inovação e preservação ambiental na cadeia produtiva

A atual mudança climática aumenta a frequência de eventos extremos, como o que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Para contribuir no combate a essa crise, muitas empresas têm desenvolvido produtos, projetos e serviços que reforcem conceitos relacionados à sustentabilidade.

Essa tendência traz dois efeitos práticos. Além do aumento de produtos e serviços mais sustentáveis, muitas empresas priorizam atuar com parceiros e fornecedores que também mantenham práticas semelhantes , gerando um impacto positivo ainda maior na cadeia produtiva.

Em 2024, a siderúrgica ArcelorMittal Brasil venceu a categoria ESG, com o projeto XCarb Steel Certificates. A empresa tem como meta atingir o aço neutro em carbono até 2050, com foco na redução de emissões de gases poluentes. Para incentivar esse objetivo, emite certificados baseados na redução das emissões durante o processo de produção.

— A Michelin tem compromisso em buscar formas sustentáveis de produção, por isso implementa uma abordagem 360° a respeito do consumo da borracha natural com base em uma análise do ciclo de vida dos pneus, desde a escolha das matérias-primas até soluções de reciclagem. Essa disposição visa atuar em cada estágio do ciclo: projeto, fabricação, transporte, uso e fim — ressalta Bruna Mesquita, gerente de sustentabilidade da Michelin na América do Sul.