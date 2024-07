As obras no prédio da boate Kiss, em Santa Maria, estão avançando. Há duas semanas, o letreiro com o nome da casa noturna foi retirado. Destruído pelo fogo, o local teve o telhado e objetos internos retirados e entrou na fase de demolição. Na manhã desta terça-feira (23), a RBS TV acompanhou a etapa de classificação e descarte de materiais.