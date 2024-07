Foi sob tempo chuvoso e temperatura de 6ºC que teve início, às 9h desta quarta-feira (10), a solenidade de demolição do prédio da Boate Kiss, no centro de Santa Maria, 11 anos e seis meses após o incêndio que deixou 242 mortos na casa noturna. A cerimônia começou no estacionamento do mercado em frente ao prédio, mesmo local usado como base de operações na noite da tragédia, em 27 de janeiro de 2013.